HÜSEYİN BAŞKADEM YÖNETİMİNDE SANAT DOLU GECELER
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğinde devam ediyor. Festivalin beşinci gününde, Çek sanatçı Eva Strejcova sahne aldı.
ÇEK SANATÇIDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Festival, Afyonkarahisar Müzesi’nin fuaye alanında gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Eva Strejcova, piyano resitali sunarak sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Strejcova, konserinde seçkin eserleri seslendirerek dinleyicilerin beğenisini topladı. Katılımcılar, konsere yoğun ilgi gösterdi.