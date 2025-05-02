AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı. Festival, Afyonkarahisar Müzesi’nin fuaye alanında düzenleniyor. Açılış konserinde, şef Murat Göktaş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile solist viyolonsel sanatçısı Çekyalı Stepanka Plockova sahne aldı. Konserde, Antonin Dvorak’ın “Viyolonsel Konçertosu” ve Felix Mendelssohn’un “4. Senfoni” eserleri icra edildi.

BAŞKADEM’DEN TEŞEKKÜR VE HİÇBİR BAŞARI TEK BAŞINA OLAMAZ

Açılışta bir konuşma yapan Hüseyin Başkadem, festivalin çeyrek asra ulaşmasının Afyonkarahisar’ın bir başarısı olduğunu belirtti. Başkadem, “Bir insanın hiçbir zaman tek başına başarılı olamayacağını” ifade ederek, “Festivalin arkasındaki lokomotif benim. Ama arkasında çok emek ve kişi var. Böyle olmasaydı bu kadar yıla gelmesi imkansızdı.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2021 yılında kendilerine takdim edilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü için teşekkür etti ve şu anda pek çok ödül aldıklarını duyurdu. Ayrıca, festivalin devam etmesi için destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve sponsorlara teşekkür etti.

ÇEKYA’NIN KATKISI VE FESTİVALİN GELENEĞİ

Vali Yardımcısı Ali Arıkan, kardeş ülke Çekya’nın festivalin uluslararası boyutuna sağladığı katkıyı vurguladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ise, 24 yıldır süregelen festivalin her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde sanatçıları ağırlayarak müziğin evrensel sesini Afyonkarahisar’ın sokaklarına taşıdığını ifade etti. Aynı zamanda Başkadem, festivalin açılışında Anadolu Ajansı’nın (AA) Afyonkarahisar Büro Müdürlüğüne plaket takdim etti. Festivalin, 8 Mayıs’ta sona ermesi planlanıyor.