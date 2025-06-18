24 Kadın Mezuniyet Kutlaması Yaptı

OKUMA YAZMA KURSU MEZUNİYETİ

Ergene İlçe Belediyesi, ‘Kadın okur, toplum aydınlanır’ projesi kapsamında gerçekleştirilen okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan 24 kadın, mezuniyetlerini kep atarak kutladı. Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, bu projeyle okuma yazma bilmeyen kadınlara destek vermeyi amaçladı. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen kursta 5 ay boyunca eğitim alan kadınlar, okuma yazma öğrenerek mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Mezuniyet töreninde kursiyerlerin kurs bitirme belgelerini takdim eden Topak, “Hepinizle gurur duyuyorum” diyerek katılımcıları alkışladı. Belgelerini alan kadınlar, pasta kesip keplerini atarak bu özel günü sevinç içinde karşıladı.

BAŞKANIN GURUR DUYDUĞU KADINLAR

Başkan Topak, kursa katılan kadınlara teşekkür ederek, “Ocak ayında ‘Kadın okur, toplum aydınlanır’ sözüyle yola çıktık. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sizler; ayaklarınız yere bastığı sürece, eğitim aldığınız sürece yetiştireceğimiz evlatlarımız da daha eğitimli daha bilinçli olacak. Ben her birinize teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Topak, kadınların eğitim alarak iş hayatında, ekonomide ve siyasette yer alacağını vurguladı.

KURSİYERLERDEN DUYGU DOLU KONUŞMA

Kursiyerler adına konuşan Fatma Ertaş, “Bugün burada hayatımızın en anlamlı dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Bizler yıllarca okuma yazma öğrenmeyi çeşitli nedenlerle öğrenemedik. Ama içimizde hep bir öğrenme arzusu vardı. Sonra siz geldiniz. Eğitime, özellikle kadınların eğitimine önem verdiniz. Bize bir fırsat sundunuz. Siz sadece bir belediye başkanı değil; biz kadınların yolunu aydınlatan bir lider, bir desteksiniz” dedi. Ertaş, okuma yazma öğrenmelerinin öz güvenlerini artırdığını belirtti.

KADINLARDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Fadime Özdemir, “Öncelikle benim hasta çocuğum var. Onu hastaneye götürüp getirmem gerekiyor. Okumayı çok istedim ama bir türlü olmadı, imkanlar el vermedi. Okuma yazma kursu sayesinde bir şeyler öğrendik. Artık okuma yazmayı öğrendim, dünyalar benim oldu. Önceden biz kör yaşamışız resmen” diyerek eğitimle kazandığı bilinçlenmeyi dile getirdi.