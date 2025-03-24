24 Mart 2025 Pazartesi TV Dizileri

Pazartesi akşamı televizyon izlemek isteyenler için dizilerin programı netleşti. 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanallarda hangi dizilerin yer alacağı açıklandı. İşte detaylar.

TRT 1’DE YAYINLANAN DİZİLER

TRT 1 kanalında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizi yayınlanıyor. Bu dizi, tarihsel bir perspektifle izleyicilere sunuluyor.

ATV VE SHOW TV’DE DİZİ YOK

ATV ve Show TV kanallarında 24 Mart 2025 tarihinde herhangi bir dizi yayınlanmayacak.

KANAL D VE NOW TV’DE YAYINLANAN DİZİLER

Kanal D’de “Uzak Şehir” dizisi izleyicilerle buluşacakken, NOW TV’de ise “Kızıl Goncalar” isimli dizi yayında olacak. Her iki dizi de farklı konularıyla dikkat çekecek.

STAR TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER

Star TV’de, akşam saatlerinde “Sahipsizler” dizisi yayınlanacak. Bu dizi, izleyicilere duygusal anlar sunmayı hedefliyor.

YAYIN AKIŞI

Bugün, TRT 1 kanalında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi 20.10’da başlayacak. Ayrıca, öncesinde “Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket” 14.10’da, devamında ise “Vefa Sultan” 14.30’da yayınlanacak. Gün içinde çeşitli programlar da yer alacak ve akşam saatinde “Ana Haber” 19.40’ta ekrana gelecek. 00.15’te “Vefa Sultan” tekrar gösterilecekken, ardından “Gönül Dağı” saat 01.25’te yayınlanacak.

Pazartesi akşamı TV’de izleyebileceğiniz diziler ve programlar bu şekilde düzenlenmiştir.