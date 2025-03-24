24 Mart 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

24 MART 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

24 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan çekilişi takip eden birçok kişi, kazanan numaraları ve kazanılan ikramiyeleri öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, 24 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarına erişmek için çeşitli sorgulama ekranları araştırılmakta.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI VE KATILIM YOLLARI

Sayısal Loto, her çekilişte 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 rakamın belirlendiği bir oyundur. Oyuncular, bir veya birden fazla kolon seçimi yaparak bu numaraları belirleyebilir. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş. Kolon oluştururken, oyuncular “Sen Seç” seçeneği ile kendi belirledikleri numaraları ya da sistemin rastgele seçeceği sayıları kullanarak kupon oluşturabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEŞİTLİ OYUN FORMATLARI

Ayrıca, çoklu kombinasyonlar elde etmek isteyenler için “Sistem Oyunu” seçeneği mevcut. Bu durumda, bir kolonda üst bölümde 5 numara ve/veya alt bölümde 1 numara işaretlenerek birden fazla kolon oluşturulabilir. Herhangi bir kolonun oynanmaktan vazgeçilmesi durumunda ise iptal seçeneği ile bu işlem yapılabiliyor.

HAFTADA İKİ GÜN ÇEKİLİYOR

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki gün, yani Pazartesi günleri yapılmakta. Her çekilişte oyuncuların tahminleri sonucunda doğru sayılara ulaştıklarında ikramiye kazanma şansları bulunuyor. Örneğin, 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden çok kazanan varsa, ikramiye havuzu eşit bir şekilde paylaştırılıyor.

24 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmamış durumda.