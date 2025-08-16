24’üncü Yıldönümü Buluşması Yapıldı

HIZLI İLETİŞİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI

AK Parti’nin 24. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la bir araya geldi. Ankara’da gerçekleştirilen bu buluşmada partinin 24 yıllık siyasi mücadelesi, Türkiye’ye kazandırılan yatırımlar ve gelecek vizyonu üzerinde duruldu.

PROJELER VE İHTİYAÇLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Toplantıda, illerin ihtiyaçları ve yürütülen projelere yönelik istişareler gerçekleştirilirken, Bilecik’le ilgili çeşitli konular da gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “AK davamızın 24’üncü yılında, kıymetli bakanlarımızla bir araya gelerek Bilecik’imizin ihtiyaçlarını ve taleplerini aktardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.