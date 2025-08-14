24 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

GAZİANTEP’TE YAKALAMA OPERASYONU

Gaziantep’te jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan 24 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahsı yakaladı. Bu kişi, adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, cinayet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, ayrıca resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. isimli şahıs, Nizip ilçesindeki saklandığı adreste tespit edilerek gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde D.E., tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Gaziantep’taki bu operasyon, bölgedeki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.