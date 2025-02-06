248 Kişi Deprem Sorumluluğundan Tutuklu

DEPREM ANMA PROGRAMI KAPSAMINDA ZİYARETLER

Bakan Tunç, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ikinci yıl dönümü anma programları çerçevesinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretler yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçeye bağlı kırsal Gedikli Mahallesi’nde, deprem sonrasında inşa edilen köy konutlarını ziyaret eden Bakan Tunç, daha önce vefat eden Muhtar Basri Yılmaz’ın babası Hasan Yılmaz’a da başsağlığı dileklerini iletti.

BAKAN TUNÇ’A EŞLİK EDEN İSİMLER

Ziyaret sırasında Bakan Tunç’a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çeşitli milletvekilleri eşlik ediyor. Bu önemli ziyaretler, depremzedelerin yanında olma amacını taşıyor ve destek vermeyi hedefliyor.