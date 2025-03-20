24Erzincanspor İçin Mutlak Galibiyet Hedefi

MAÇ BİLGİLERİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan 24Erzincanspor, ligdeki 28. hafta mücadelesinde Kırklareli Spor’u kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma, 22 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda gerçekleşecek. Kırmızı-siyahlı ekip, son dönemlerde yaşadığı kötü süreçten çıkmak ve taraftarına galibiyet sevinci sunmak istiyor.

SON HAFTALARDAN GÖRÜNTÜ

Son haftalarda zor günler geçiren 24Erzincanspor, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak önemli puan kayıpları yaşadı. Rakip Kırklareli Spor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile daha iyi bir performans gösteriyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

İki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin sonucunda Erzincan ekibi 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 24Erzincanspor, bu sefer ilk galibiyetini almak ve moral bulmak amacıyla iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı istiyor.

EXİK FUTBOLCULAR

24Erzincanspor’da kırmızı kart cezalısı Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Erzincanlı futbolseverlerin de takımlarını yalnız bırakmayacağı beklenirken, kırmızı-siyahlılar sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.