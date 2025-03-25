Haberler

24Erzincanspor İskenderunspor Maçına Hazır

KAFKAS EKİBİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan 24Erzincanspor, ligin 29. haftasında İskenderunspor ile yapacağı kritik maç öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Takım, tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Bu antrenmanda, yeni teknik direktör Yılmaz Toyran da futbolcularla bir araya gelerek takıma katıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖZLEMLERİ

Yılmaz Toyran, takımın içinde bulunduğu zor durumu yakından takip ettiğini dile getirirken, futbolcuların önemli bir mental yorgunluk yaşadığını vurguladı. Ancak, kalan 8 haftalık süreçte takımı en iyi şekilde motive etmek için elinden geleni yapacaklarını belirtti.

CRİTİK MAÇ GÜNÜ YAKLAŞIYOR

24Erzincanspor, 26 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede Erzincan ekibi, yeni teknik direktörü ile birlikte sahada galibiyet için mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişiklik Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı güven endekslerini duyurdu. Hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış yaşanırken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azalma gözlemlendi.
Haberler

Bayram Öncesi Şeker Ve Çikolata Yoğunluğu

Bursa'daki tarihi çarşıda Ramazan Bayramı için şeker ve çikolata satışları başladı. Fiyatlar 250-600 lira aralığında değişiyor, ilgi giderek büyüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.