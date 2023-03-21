25-30 bin kişi İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti Başkanvekili Erhan Usta, Akşener’in 6’lı masadan kalkmasının ardından partiden binlerce kişinin istifa ettiğini duyurdu.

Altılı masada sancılı geçen adaylık belirleme süreci, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masadan kalkmasına sebep olmuştu. Kısa süren ayrılığın ardından ikna edilerek masaya döner Akşener’in partisinde yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Genel Başkanları Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından partide 25-30 bin kişinin istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Usta, “İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var. İstifalar geri dönüyor. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun üzerinde yüzde 80-90 oranında döndü” ifadelerini kullandı.

Akşener, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu Ankara’da bir otelde görüştü. O görüşmede nihai mutabakata varıldı. Akşener, masaya dönme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Akşener, 6’lı masanın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Meral Akşener, ”Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6’lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.” diye konuştu. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ”Buna boyun eğmeyiz.” dedi, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor.” diye seslenerek masadan kalktığı açıkladı.

Altılı masa liderlerinin türlü çağrısı ve Yavaş-İmamoğlu görüşmesinden sonra ikna olan Meral Akşener 3 günlük ayrılığın ardından masaya geri döndü.