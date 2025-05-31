25. Afyonkarahisar Caz Festivali Sona Erdi

25. AFYONKARAHİSAR CAZ FESTİVALİ SONA ERDİ

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği “25. Afyonkarahisar Caz Festivali” başarıyla tamamlandı. Festival, İkbal Termal Otel’de gerçekleştirildi ve kapanış etkinliğinde sahne alan gruplar büyük ilgi gördü. Çekya’dan gelen “Jakup Zidek Quartet” ile “Alper Bakıner ve Luxus Band” grupları, performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

YÜKSEK KALİTEDE PERFORMANSLAR

Konserlerde, her iki grup da seçkin eserlerini icra etti ve izleyicilerden tam not aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikteki performansların kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirten Başkadem, yaptığı konuşmada “Bugün neşeli bir şekilde festivali bitirdik” dedi. Bu bilgi, festivalin genel havasının ve izleyici memnuniyetinin bir göstergesi oldu.