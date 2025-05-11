25 Bıçak Darbesiyle Öldürülmüş Ata Emre Anıldı

ATANIN ANISINA DÜZENLENEN TÖREN

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir yıl önce motosikletli kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, 17 yaşındaki bir kişi tarafından 25 bıçak darbesiyle katledildi. Ölümünün birinci yılında, Akman’ın anısına, Muradiye Sarnıç Mahallesi’nde anlam dolu bir anma töreni düzenlendi. Tören, köy meydanında başlayarak “Ata’nın Bahçesi” olarak bilinen mezarı başında devam etti. Anma etkinliğine, Akman’ın ailesi, yakınları, lise ve üniversiteden arkadaşları, ayrıca kız arkadaşı katıldı.

AİLELERİN ZORLUĞU VE ADALET ARAYIŞI

Törene katılan Aydın Kayar’ın annesi Fatma Kayar ve geçtiğimiz aylarda pazar yerinde yaşamını yitiren Mathia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de, acılarını paylaşmak için oradaydı. Ata Emre’nin babası Erol Akman, infaz yasasının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Oğlunun çocukluk yıllarına dair anılarından bahseden Erol Akman, suçla mücadelede daha güçlü toplumsal ve hukuki önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

ANNE ZUHAL AKMAN’IN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Gözyaşları içinde konuşan anne Zuhal Akman, yaşadıkları zorlu süreci ve verdikleri adalet mücadelesini katılımcılarla paylaştı. Oğlunun hayatındaki yerini ifade eden Akman, “Ata hep yanımdaydı, şimdi de yanımda olduğunu hissediyorum” dedi. Programın duygusal anlarından biri, Ata Emre’nin kız arkadaşının konuşmasıyla yaşandı. “Aslında ben onun müstakbel eşiydim. Bundan sonra hayatımı onunla birlikte yaşayacağım, onun için bir kişi fazla yaşayacağım” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

ARKADAŞLARINDAN VE KIZ KARDEŞİNDEN ANILAR

Ata’nın lise ve üniversiteden arkadaşları, onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlattı ve böyle bir ölümü hak etmediğini ifade etti. Ata’nın kalplerinde yaşamaya devam edeceğini belirttiler. Daha sonra, Ata’nın kız kardeşi Alya Akman kürsüye çıkarak abisiyle geçirdiği anıları paylaştı. “Daha doğduğumda Ata beni ‘Bu benim bebeğim’ diye karşılamıştı” diyerek abisine olan sevgisini dile getirdi.

DUYGUSAL KAPANIŞ

Son olarak, Yasemin Minguzzi kısa ama duygusal bir konuşma yaparak oğlunu kaybetmenin acısını paylaştı. Konuşmaların ardından kalabalık, Ata Emre Akman’ın kabri başına giderek dua ederek anma programını sonlandırdı. Duygusal anlarla süren etkinlik, adalet ve vicdan çağrılarıyla zihinlerden silinmeyecek bir iz bıraktı.