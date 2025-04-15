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25 Bin Öğretmen Atama Süreci Başladı

ATAMA SÜRECİNİN BAŞLADIĞI DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 bin öğretmen atama sürecinin başladığını aktardı. Bu durum, eğitim sektöründe yeni iş olanakları yaratırken, aynı zamanda öğretmen adayları için uzun zamandır beklenen bir gelişme oldu.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Atama kontenjanlarının henüz açıklanmadığı bilgisi veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “25 bin öğretmen atama sürecini başlatıyoruz” ifadesini kullandı. Kontenjanların hangi branşlara ayrılacağı hakkında detaylar bekleniyor.

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