25 Bin Öğretmen Ataması Başlıyor

ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanında önemli bir gelişmeyi duyurdu. 25 bin öğretmen atama sürecinin başladığını belirtti. Bu durum, eğitim sektöründe yeni iş imkanları oluşturacak ve öğretmen adaylarının uzun zamandır beklediği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ATAMA TAKVİMİ BEKLENİYOR

Peki, 25 bin öğretmen atamaları ne zaman gerçekleşecek? Atama takvimi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “25 bin öğretmen atama sürecini başlatıyoruz” şeklinde konuştu. Atama kontenjanlarının ve detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.