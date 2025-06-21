Haberler

25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü

GÜZEL KOKU GÜNÜ ETKİNLİĞİ PARİS’TE KUTLANIYOR

25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nün 11’inci yıl dönümü bu yıl Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy’un ev sahipliğinde, 8’inci Paris Belediyesi’nin tarihi sergi salonunda gerçekleştirilecek. UNESCO tescili için süreci devam eden bu etkinlikte, Türkiye’nin kadim medeniyetlerden miras kalan zengin koku kültürleri tanıtılıyor.

KOPU KÜLTÜRÜ SUNUMU VE SERGİ

Etkinliğin 11’inci yılında Koku Kültürü ve Turizmi Derneği’nin tescillenen ‘koku uzmanlığı’ mesleğinin öncü isimlerinden Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Hitit, Sümer, Urartu, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin bıraktığı koku kültürlerine dair sunum yapacak. 25 Haziran tarihinde Paris’teki sergi salonunda bu zengin geçmişe ışık tutacak bir sergi de gerçekleştirilecek.

Anadolu’NUN KOKU KÜLTÜRÜ
YOLCULUĞU

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Anadolu’nun 8 bin yıllık koku kültürünün günümüze uzanan yolculuğunu inceleyecek. Etkinlikte, Anadolu koku kültürünü simgeleyen değerli koku objeleri sergilenecek. Katılımcılar, Anadolu’nun kadim koku kültürü üzerinden zamanda bir yolculuğa çıkacak ve günümüzde parfümün merkezi olarak bilinen Paris’teki kokularla bu hazineleri keşfedecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır ve motosiklet çarpıştı, 2 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Tır ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Kadir ve 33 yaşındaki ağabeyi Serhat Atay yaşamını yitirdi.
Haberler

Elazığ’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında bıçaklı bir kavga meydana geldi; bir kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.