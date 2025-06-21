GÜZEL KOKU GÜNÜ ETKİNLİĞİ PARİS’TE KUTLANIYOR

25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nün 11’inci yıl dönümü bu yıl Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy’un ev sahipliğinde, 8’inci Paris Belediyesi’nin tarihi sergi salonunda gerçekleştirilecek. UNESCO tescili için süreci devam eden bu etkinlikte, Türkiye’nin kadim medeniyetlerden miras kalan zengin koku kültürleri tanıtılıyor.

KOPU KÜLTÜRÜ SUNUMU VE SERGİ

Etkinliğin 11’inci yılında Koku Kültürü ve Turizmi Derneği’nin tescillenen ‘koku uzmanlığı’ mesleğinin öncü isimlerinden Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Hitit, Sümer, Urartu, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin bıraktığı koku kültürlerine dair sunum yapacak. 25 Haziran tarihinde Paris’teki sergi salonunda bu zengin geçmişe ışık tutacak bir sergi de gerçekleştirilecek.

Anadolu’NUN KOKU KÜLTÜRÜ

YOLCULUĞU

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Anadolu’nun 8 bin yıllık koku kültürünün günümüze uzanan yolculuğunu inceleyecek. Etkinlikte, Anadolu koku kültürünü simgeleyen değerli koku objeleri sergilenecek. Katılımcılar, Anadolu’nun kadim koku kültürü üzerinden zamanda bir yolculuğa çıkacak ve günümüzde parfümün merkezi olarak bilinen Paris’teki kokularla bu hazineleri keşfedecek.