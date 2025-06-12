25 Köylü, Müteahhit V.D.’yi Arıyor

MAĞDUR KÖYLÜLERİN İDDİALARI

Aksaray’da ev sahibi olmak isteyen 25 köylünün, 140 ile 170 bin lira ödeyerek anlaştığı müteahhit V.D. (52), konutların hafriyat işini tamamlayıp ortadan kayboldu. Müteahhide ulaşamayan köylüler suç duyurusunda bulunarak savcılık tarafından V.D. hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma açılmasını sağladı. Bekarlar köyünde, 52 sosyal konut inşası için anlaşma yapan köylülerin, müteahhit ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Tek katlı müstakil yapılması planlanan 52 konuttan sadece 30’unun hafriyat çalışması yapıldıktan sonra müteahhit kayboldu.

KAYBOLAN MÜTEAHHİTİN ARDINDA KALAN SORUMLULUK

Köylüler, 140 ile 170 bin lira arasında değişen ödemeler yaptıklarını, ancak müteahhit V.D.’nin projeyi tamamlamadan kaybolması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ediyor. Bu 25 köylü, hem CİMER’e hem de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. V.D. hakkında başlatılan soruşturma sonrasında, yeni gelen müteahhit yarım kalan 22 konutu tamamlamayı üstlendi. Ancak, ilk müteahhitle ödemeleri yapan köylüler, paralarını geri alabilmenin bir yolunu bulamıyor.

KÖYLÜLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Köylülerden Şaban Yavuz, dolandırıldıklarını belirterek, “Köyümüze 52 konut yapılacaktı. Ancak bu konutlardan 30 tanesi sadece temel kazılmasının ardından beklemeye alındı. 25 kişi müteahhide ödeme yaptı, fakat o ortadan kayboldu. Yeni müteahhit, ‘Ödemeleri kime verdiyseniz, ondan isteyin’ diyor. Kişi başı ortalama 140 bin ile 170 bin arası ödeme yapan köylülerin hayalleri suya düştü. Hiçbir şekilde çare bulamıyoruz, sorumluları bulmakta zorlanıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu. Kendi inşa etmesi planlanan evlerin toplam maliyeti 1 milyon 300 bin lira olarak belirlenmişti. 400 bin liralık kısmı şahıslar tarafından, kalan tutarın ise devlet destekli kredilerle karşılanması planlanıyordu. Ancak köylüler, dolandırıldıkları için bir çıkmaza girmiş durumda.