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25 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETEDE YER ALAN İLANLAR

25 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de, o güne ait ilanlar ve alınan kararların detaylarına ulaşmak için PDF indirme seçeneği sunuluyor. Yasama, yürütme ve idare ile yargı bölümlerine dair önemli gelişmeler de bu gazetede yer alıyor.

GÜNDEMDEKİ KARARLAR

25 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de hangi kararların alındığı ve ilanların neler olduğu merak ediliyor. Bugünkü sayıda dikkat çeken unsurların yanı sıra, yürütme ve idareye dair güncel bilgilerin yer almaktadır.

RESMİ GAZETE’YE İLİŞKİN BİLGİLER

Resmi Gazete’nin yayımlanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Okuyucular, içeriğe dair detayları takip edebilirler.

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