25 Mart 2025 Salı TV Dizileri

DİZİLERİN YAYINLANDIĞI KANALLAR

25 Mart 2025 Salı günü televizyon izleyicileri için yayın akışında dikkat çeken diziler mevcut. Özellikle Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi popüler kanallarda çeşitli diziler izleyicilerle buluşuyor. Salı akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu.

SALILARIN DİZİ PROGRAMI

TRT 1 kanalında “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi izleyicileri bekliyor. ATV’de “Bir Gece Masalı” izlenebilirken, Kanal D’de “Eşref Rüya” dizisi akşam saatlerinde ekrana gelecek. Show TV’de “Bahar” dizisi ile beraber NOW TV’de “Şakir Paşa Ailesi” dizisi yayınlanacak. Ayrıca Star TV’de de “Kral Kaybederse” dizisi izlenmek üzere hazırlanıyor.

YAYIN AKIŞI DETAYLARI

Günün detaylarına bakıldığında TRT 1’de 16.15’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 18.00’de “Ramazan Sevinci”, 19.40’da “Ana Haber” programı olacak. Ardından 20.05’te “İddiaların Aksine” programı yer alacak. Dizi akışı ise 20.10’da “Mehmed: Fetihler Sultanı” ile devam edecek. Gece yarısında ise 00.15’te “Vefa Sultan”, 01.25’te “Yerli Dizi”, 02.20’de “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” ve son olarak 03.55’te “Sahur Bereketi” programları yer alacak.