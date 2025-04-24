25 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları

25 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE’DE YER ALAN GÜNDEM

Bugünün kararlara dair bilgileri içeren 25 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de birçok önemli gelişme ve ilan bulunuyor. Resmi Gazete’nin PDF formatında indirme seçeneği sayesinde, yayımlanan içeriklere ulaşmak oldukça kolay.

YASAMA VE YÜRÜTME BÖLÜMÜ

Yayımlanan belgeler arasında, eğitimle ilgili değişiklikler öne çıkıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklikler yapılırken, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları eğitim yönetmeliğinde ve Yeditepe Üniversitesi’nin eğitim-öğretim yönetmeliğinde de güncellemeler yer alıyor. Bu değişiklikler, üniversitelerin akademik süreçlerini etkileyecek düzenlemeleri içeriyor.

Aynı zamanda, Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ’de değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, artırım, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da Resmi Gazete’de yer almakta. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanıyor. Bu bilgiler, finansal durumun takip edilmesi için önem taşıyor.

Resmi Gazete’de yer alan bu kararlar, günümüzde pek çok kişi ve kurum için önemli bilgiler sunuyor. Detaylı bilgilere ulaşmak için Resmi Gazete’nin web sitesinden güncel içerikler incelenebilir.