25 Şubat’ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

KAR YAĞIŞI BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kar yağışı, Batı Karadeniz bölgesinde devam ediyor. Valilikler çeşitli açıklamalar yaparak durumu duyurdu. 25 Şubat Salı günü eğitime ara verilen iller şu şekilde sıralanıyor:

SAMSUN’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, “Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır” dedi.

ORDU’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilik açıklamasında, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BARTIN’DA BUZLANMA TEHLİKESİ

Bartın’da beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliği, meteorolojik verilere dayanan açıklamada, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağı, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuz durumların değerlendirildiği belirtildi. 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur’an kursları) eğitime ara verildiği vurguladı. Açıklamanın devamında, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.