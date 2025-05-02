25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başladı

FESTİVALİN AÇILIŞI

Trabzon’da “25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”, İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin “Disconcerto” adlı orkestra gösterisiyle başlamış durumda. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ilk günü, Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi’nde, İspanyol orkestranın performansıyla geçiyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, tiyatronun insana dair tüm duyguları, sevinci, hüznü, umudu ve arayışı sahnede hissettiren büyülü bir sanat olduğunu ifade ediyor.

TİYATRO VE EVRENSEL DİL

Karadağlı, tiyatronun evrensel bir dil olduğunun altını çizen açıklamalarında, “Tiyatro zamanları aşar, sınırları siler. Bizi birbirimize bağlayan evrensel bir dildir aslında. Bu dil bugün doğanın ve tarihin iç içe geçtiği her köşesi ayrı bir hikaye fısıldayan Trabzon’da” diyor. Trabzon’un yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda tiyatronun sahnesi olduğunu vurgulayan Karadağlı, burada tiyatronun sadece izlenmekle kalmayıp, yaşandığını, hissedildiğini ve özümserken, “Karadeniz’in hırçın dalgaları, yemyeşil ormanları, binlerce yılın tanıklığıyla yoğrulmuş bu topraklar adeta tiyatronun özünü içinde taşıyor” sözleriyle belirtiyor.

KATILIMCI ÜLKELER VE TEMSİLLER

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, bu yıl 25. kez gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali’nde, 24 yıl içinde 54 ülkeden 213 oyun ve devlet tiyatrolarının 13 farklı bölgesinden yüzlerce oyunla, toplamda 538 temsillerle 250 binden fazla seyirciye ulaşıldığını aktarıyor. Uzuner, tiyatronun birleştirici evrenselliği sayesinde farklı kültürler arasında sanatsal bir alışveriş sağlamayı ve Trabzon’un kültürel hayatına katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiriyor.

ETKİNLİKLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu süreçte, Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova’dan gelen ekiplerin 23 oyunla 42 temsil vermesi planlanıyor. Ayrıca çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları düzenlenecek. “Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler” adlı bir söyleşinin de yapılacağı festival, katılımcılara zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.