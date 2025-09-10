25 Yaşındaki Gencin Cenazesi Bulundu

Denizli’de bir gencin cesedi barajda bulundu

İNTİHARA İHDAS HAFTALARINDA KAYBOLDU

Denizli’de 25 yaşındaki Hasan Yiğit, 7 Eylül Pazar akşamı ailesine “İntihar edeceğim” diyerek Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Hasan’dan bir daha haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu ve genci aramaya başladı.

POLİS TARAFINDAN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, çevredeki güvenlik kameraları tarandı ve Hasan Yiğit’in son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı’na giriş yaptığı belirlendi. Arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler, barajda arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldi.

Dalgıç polisler sabah saatlerinden itibaren barajda araştırmalarını sürdürdü. Öğle saatlerinde dalgıç ekipleri, sualtında bir kişiye ait cansız bedeni buldu. Kıyıda yapılan incelemelerde bu cenazenin, kayıp olarak aranan Hasan Yiğit’e ait olduğu belirlendi. Hasan’ın yakınlarını baraj alanına girmemeleri için güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

DARP İZİNE RASTLANILMADI

Yapılan ilk incelemede, Hasan Yiğit’in cenazesi üzerinde herhangi bir darp veya yara izinin bulunmadığı, intihar ettiği değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.