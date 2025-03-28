25 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCUNDA YAKALANMA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir şahsı yakaladı. Bitlis Valiliğinden gelen bilgilendirmeye göre, “Suç Araştırma Dedektiflerince” düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan dolayı hakkında 25 yıl kesinleşmiş tutuklama kararı olan şahıs yakalandı ve adli işlemlere başlanıldı.

BÖLGE HALKINDAN DESTEK ALINDI

Valilik açıklamasında, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadesine yer verildi. Bu ifade, jandarmanın bölgedeki güvenlik çalışmalarına devam edeceğinin altını çiziyor.