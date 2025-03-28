Haberler

25 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCUNDA YAKALANMA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir şahsı yakaladı. Bitlis Valiliğinden gelen bilgilendirmeye göre, “Suç Araştırma Dedektiflerince” düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan dolayı hakkında 25 yıl kesinleşmiş tutuklama kararı olan şahıs yakalandı ve adli işlemlere başlanıldı.

BÖLGE HALKINDAN DESTEK ALINDI

Valilik açıklamasında, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadesine yer verildi. Bu ifade, jandarmanın bölgedeki güvenlik çalışmalarına devam edeceğinin altını çiziyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ömer Çelik: “Öğrenci Engeline Şiddetle Karşıyız”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de bir öğrencinin kıyafet yüzünden okula alınmamasını kınayarak, bu durumun eğitim hakkının ihlali olduğunu vurguladı.
Haberler

Gabar Petrol Üretimi 80 Bin Varili Aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük petrol üretiminin 80 bin varili aştığını açıkladı ve bu hedefe 99 kuyuda ulaşıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.