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250 Bininci Konut Teslimi Yapılacak

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT TESLİMATI

Kahramanmaraş – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla deprem bölgesinde 250 bininci konutun teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, “Önümüzdeki ay yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz” şeklinde ifade etti.

HIZ KAZANAN KONUT TESLİMATI

Kurum, yaptığı açıklamada, 11 ilde 453 bin hak sahibine de ev ve iş yerlerini yıl sonuna kadar teslim etmiş olacaklarını belirtti. Bu sürecin, depremzedelerin yaşam standartlarını artırmak açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

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