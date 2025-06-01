250 Milyon Arı Doğaya Saçıldı

KAMYON DEVİRİLDİ, 250 MİLYON ARI SERBEST KALDI

ABD’nin Washington eyaletinde, Kanada sınırı yakınlarında yaklaşık 32 ton kovan ve arı taşıyan bir kamyon, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde devrildi. Bu feci kaza sonucunda, yaklaşık 250 milyon bal arısı doğaya yayıldı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE VE ARI SALDIRISI

Kaza sonrası bölgeye hızlı bir şekilde hem yerel şerif yardımcıları hem de arıcılık uzmanları sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen kamyondan düşen kutu kovanlarını toplamaya ve çok sayıda arıyı kurtarmaya çalıştı. Kamyon şoförünün kazada yara almadığı bilgisi verildi. Ancak, müdahale eden ekipler ilk saatlerde bal arılarının yoğun saldırısına maruz kaldı. Şerif yardımcılarından bazıları, arı sokmalarından korunmak için devriye araçlarına sığınmak zorunda kaldı. Yetkililer, kazanın sebebinin alkol veya uyuşturucu etkisi olmadığını açıkladı. Şeriflik sözcüsü, sürücünün keskin bir virajı alamaması sonucunda kamyonun devrildiğini tahmin ediyor.

CİDDİ UYARILAR VE PLANA GÖRE ÇALIŞMALAR

Yetkililer, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Arıların sakinleşip kovanlarına dönmeleri için yolun birkaç gün kapalı kalabileceği ifade edildi. Arıcılık uzmanları, mümkün olan en fazla arıyı kurtarmak adına kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. Bu plan çerçevesinde kovanların toplanarak güvenli bir şekilde taşınması hedefleniyor.