250 Öğrenci, İslami İlimler Çalıştayı’nda

ÖĞRENCİLER İSLAMİ İLİMLER ÇALIŞTAYI’NDA BULUŞUYOR

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 250’yi aşkın öğrenci, 10-11 Mayıs tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenecek “İslami İlimler Çalıştayı”nda fıkıh, kelam, hadis, tasavvuf ve tefsir konularında güncel sorulara yanıt arayacak. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleşecek olan bu çalıştay, “Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar” temasıyla düzenleniyor. Çalıştay hakkında bilgi veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, sosyal gelişim yanında manevi gelişim projeleri uygulayan bir okula sahip olduklarını vurguladı.

ÇALIŞTAYIN AMACI VE KATILIMCILAR

Öztürk, Türkiye’de bir ilk olduğunu düşündükleri İslami İlimler Çalıştayı’nın 10-11 Mayıs’ta gerçekleşeceğini belirtti ve Türkiye’nin 30 imam hatip lisesinden 250 müzakereci öğrencinin katılacağını dile getirdi. Çalıştayda tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf meclisleri altında güncel meseleler ve yeni arayışların tartışılacağını ifade etti. Öğrencilerin müzakereler öncesinde 25 akademisyenden ders alarak hazırlık yaptıklarını aktaran Öztürk, “Çalıştayda, inanç problemleri, ahiret inancının değeri, İslami finans, tasavvufun sosyolojik ve psikolojik problemlerimize sunduğu imkanlar, putçuluk, hadis meseleleri ve bugün Peygamber Efendimizin şahsiyetini nasıl anlamamız gerektiğine kadar 25 tane başlık altında müzakerelerde bulunulacak.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İSLAMİ İLİMLERLE İLGİLENİYOR

Doç. Dr. Öztürk, gerçekleştirilecek çalıştayla gençlerin İslami tefekkürün bir parçası olacağını ve İslami ilimlere olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Programın gençler için önemine dikkat çeken Öztürk, “Tıp fakültesi, mühendislik, sosyal bilimler okuyacak gençlerin de İslami ilimlerle bir şekilde ilgileniyor olması ve İslam’ın güncel meselelerini gündemlerine alarak yeni bir ufukla, yeni bir yaklaşımla bu meseleleri bir düşünce, ödev olarak burada tartışacak olmaları değerli.” şeklinde konuştu.

AÇILIŞ KONFERANSI VE KONFERANS VERENLER

Öztürk, “İslami İlimler Çalıştayı”nın yoğun bir çabanın sonucu olarak hayata geçtiğini ifade ederek, açılış konferansını “İlim, Alim ve Alem Tasavvurumuz” başlığı altında eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşüncesi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in vereceğini bildirdi. Çalıştayda ayrıca, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu’nun “Kuruluş Asırlarında ve Günümüzde Fıkıh İlmi” başlıklı, 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık’ın ise “Çağdaş İlimler Tasnifinde İslami İlimleri Konumlandırma Üzerine” üzerine konferans vereceği belirtildi. Kapanış oturumunda ise öğrencilerin çalışma sonuçlarını sunum olarak aktaracakları kaydedildi.