Bakan: 252 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının ağaçlandırma dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını belirterek, “Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz.” ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin son 19 yılda, geçmiş 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduğunu bildirdi.

Mümkün olan en kısa sürede yanan alanların yeniden yeşillendirileceğini vurgulayan Pakdemirli, “Anayasa’nın 169’uncu maddesi, ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.’ der. Bu madde uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz. Bu konuda kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın.” değerlendirmesinde bulundu.

“AĞAÇLANDIRMA ARAZİ YAPISINA GÖRE 3 YÖNTEM UYGULANACAK”

Bakan Pakdemirli, yanan alanların 3 yöntemle yeniden yeşillendirileceğine işaret ederek, planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odun emvali sahadan çıkarılacaktır. Ardından detaylı bir arazi etüdü yapılacak ve bu alanların hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek. Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve bu alanların doğal haliyle kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. İkinci yöntemde, yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğine müteakip bu tohumların çimlenmesi beklenecek, çimlenme sonucunda elde edilen fidanlar ile bu alanların da yeşillendirilmesi sağlanmış olacak. Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski haline kavuşamayacak alanlar da saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk yağmurların ardından hızlıca fidan dikimine başlanacak. Bu dikimlerin de kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz.”