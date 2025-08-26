Haberler

26 Ağustos, Gaziler İçin Önemli Gün

TARİHİN ANLAMLI GÜNÜ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin 26 Ağustos 1915 tarihinde kuruluşu ‘Şeref Günü’ olarak anıldı. Bu önemli gün dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 26 Ağustos’un sadece bir kuruluş tarihi olmadığını, aynı zamanda şehitlerin her zaman hatırlandığını ve gazilerin onurlu mücadelesinin unutulmayacağını vurguladı. Çanakkale Savaşları’nın en zor dönemlerinde, şehit aileleriyle gazilerin haklarını korumak amacıyla kurulan bu dernek, günümüzde 65 şube, 70 temsilcilik ve 30 binden fazla üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

KÖKLÜ MİRAS VE SORUMLULUK

Gazi Yusuf Kıyışkan, açıklamasında “110 yıllık köklü tarihimizle aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı, kahraman gazilerimizin gururlu mücadelesine sahip çıkmayı, şehit aileleri ve gazilerimizi milletimizin en kıymetli emaneti bilerek onların yanında dimdik durmayı ilke edindik” şeklinde belirtti. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade eden Kıyışkan, ayrıca kahraman gazilere olan şükranlarını da dile getirdi. Derneğe, şehitlerin anne ve babaları, eşleri, çocukları ile gaziler ve eşleri üye olabiliyor.

ÖNEMLİ

