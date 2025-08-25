26 Ağustos Resmî Gazete Yayınlandı

RESMİ GAZETE’NİN YAYIMLANDIĞI TARİH

26 Ağustos Salı günü çıkan Resmî Gazete, önemli kararlar ve duyurularla birlikte PDF formatında erişime sunuluyor. Bu resmi yayında, yasama, yürütme ve yargı gibi bölümlere dair gelişmeler, atama kararları ve çeşitli ilanlar dikkat çekiyor. 26 Ağustos 2025 tarihli ve 321046 sayılı Resmî Gazete, kamuoyuna önemli bilgiler sunuyor.

YASAMA VE YÜRÜTME ALANINDAKİ DUYURULAR

Bugünkü sayıda yasama bölümünde kabul edilen kanunların yanı sıra yürütme ve idareye ilişkin önemli kararlar da yer almakta. Aynı zamanda, yargı alanındaki hükümler ve düzenlemeler de bu yayımlarda bulunuyor. Atama kararları listesiyle birlikte günün ilanları da dikkat çeken başlıklar arasında öne çıkıyor.

PİYASA İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

26 Ağustos Salı gününe ait Resmî Gazete’nin tam metni, tüm kararlar ve duyurularla birlikte PDF formatında kolayca erişilebilir durumda. Bu sayıda yer alan yasama, yürütme, yargı, atama kararları ve resmi ilanlar hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.