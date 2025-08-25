26 Ağustos’ta Resmî Gazete Yayınlandı

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

26 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmî Gazete, alınan kararlar ile yapılan duyuruları PDF formatında incelemek üzere kamuoyuna sunuyor. Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili birçok gelişme, atama kararları ve çeşitli ilanlar bugünün sayısında dikkat çekiyor. 26 Ağustos 2025 tarihli ve 321046 sayılı Resmî Gazete okuyucularla buluştu.

YASAMA VE YÜRÜTME DÜZENLEMELERİ

Bu sayıda, yasama bölümünde kabul edilen kanunların yanı sıra yürütme ve idare ile ilgili kararlar ile yargı alanındaki düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca, atama listeleri ile günün ilanları da dikkate değer başlıklar arasında bulunuyor.

İLANLAR VE ATAMA KARARLARI

26 Ağustos Salı tarihli Resmî Gazete, atama kararları ve resmi ilanlar hakkında detaylı bilgileri içermektedir. Yayımlanan düzenlemelerle birlikte kamuoyuna sunulan bu bilgiler, günlük gelişmelerin takip edilmesi açısından büyük önem taşıyor.