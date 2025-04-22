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26. Antalya Çocuk Festivali Renkli Geçti

ANTALYA’DA ÇOCUK FESTİVALİ COŞKUSU

26. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali, Antalya’ya gelen 9 farklı ülkenin çocukları ile şehrin sokaklarını renklendiriyor. Rengarenk yöresel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı’nı adeta bir çiçek bahçesine dönüştüren konuk çocuklar, ülkelerine ait dans gösterileri ile büyük ilgi topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor.

KORTEJ DE İLGİ OLUŞTURDU

Kırgızistan, Gana, KKTC, Tayland, Azerbaycan, Estonya, Romanya, Rusya ve Özbekistan’dan gelen çocuklar, Atatürk Parkı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar sevgi dolu bir kortej oluşturdu. Dünya çocukları, yöresel kıyafetleri ile Antalya sokaklarında renklilik yaratarak, izleyicilerden büyük bir beğeni aldı.

DANS VE MÜZİK ŞÖLENİ

Dans ve müzik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen konuk ülke çocukları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Antalyalılar, balkonlardan salladıkları bayraklarla çocukları selamladı ve alkışlarıyla moral verdi. Kortejin sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan sahnede konuk ülke çocukları, ülkelerine özgü kostüm ve müzikler eşliğinde yöresel danslarını sergiledi. Antalyalılar, dünya çocuklarının gösterisini büyük bir heyecan ve coşkuyla izleyerek beğenilerini belirtti.

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