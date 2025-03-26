Haberler

26 Mart 2025 Deprem Bilgileri ve Bölgeler

DEPREM BİLGİLERİ VE GÜNCEL DURUM

26 Mart 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyip kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. “Peki, 26 Mart 2025 Çarşamba günü nerede deprem oldu?” ve “Az önce deprem mi oldu?” gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SON DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL VERİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunuyor. Bu bilgiler, güncel deprem verileri ve detaylarla halkı bilgilendirmek amacıyla sunuluyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesinden de son depremlerle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem güncellemelerini anlık olarak, “AFAD son depremler” başlığı altında kamuoyuna duyuruyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Motosiklet Kazasında Can Kaybı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bedirhan Özbal hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

Aile Bakanı, Genç Çiftin Nikah Şahidi Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da evlilik kredisi alan genç çiftin nikahına katılarak onlara destek sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.