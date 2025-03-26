26 Mart 2025 Deprem Bilgileri ve Bölgeler

DEPREM BİLGİLERİ VE GÜNCEL DURUM

26 Mart 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyip kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. “Peki, 26 Mart 2025 Çarşamba günü nerede deprem oldu?” ve “Az önce deprem mi oldu?” gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SON DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL VERİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunuyor. Bu bilgiler, güncel deprem verileri ve detaylarla halkı bilgilendirmek amacıyla sunuluyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesinden de son depremlerle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem güncellemelerini anlık olarak, “AFAD son depremler” başlığı altında kamuoyuna duyuruyor.