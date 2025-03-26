26 Mart 2025 Futbol Maç Programı

FUTBOL MAÇ PROGRAMI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

26 Mart 2025 tarihindeki maç programı, futbol tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var?” ve “Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?” gibi soruları merak ediyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’deki önemli karşılaşmalar, özellikle saatleri ve yayın kanalları ile birlikte gündemde yer alıyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE PROGRAMI

Maç programı, gün içerisinde farklı liglerden birçok karşılaşmayı içeriyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar çeyrek final maçında,

“20:45 Lyon (K) – B. Münih (K)”

ve

“23:00 Arsenal (K) – Real Madrid (K)”

maçları dikkat çekiyor. Bunun yanında Türkiye liglerinden de birçok heyecan verici karşılaşma bulunuyor.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP MAÇLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta saat 14:00’te başlayacak olan maçlar şöyle sıralanıyor:

– Ankara Demir – 68 Aksaray

– Beyoğlu Y. Çarşı – Karaman FK

– Bucaspor 1928 – Nazilli Spor

– Diyarbekirspor – Elazığspor

– Erbaaspor – Arnavutköy Bld.

– Giresunspor – Yeni Mersin İY

– Karacabey Bld – Bld. Derincespor

– Serik Bld – Vanspor FK

– Somaspor – Menemen FK

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP MAÇLARI

Aynı saat diliminde TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta da birçok karşılaşma düzenlenecek:

– Adana 01 FK – 1461 Trabzon FK

– Altınordu – Karaköprü Bld.

– İnegölspor – Fethiyespor

– İskenderunspor – 24 Erzincanspor

– Isparta 32 – Kastamonuspor

– Kepezspor A.Ş – Beykoz A.Ş.

– Kırklarelispor – Sincan Bld Ankaraspor

– Sarıyer – Altay

TFF 3. LİG MAÇ PROGRAMI

TFF 3. Lig’de de saat 14:00’de başlayacak olan karşılaşmalar şu şekildedir:

– Grup 1: 23 Elazığ FK – Bld. Kütahyaspor, Bornova 1877 – K. Maraşspor, Düzcespor – Muş Spor, Hopaspor – Silifke Bld, K. Bulvarspor – Bursaspor, Karşıyaka – Anadolu Üniv., Kuşadasıspor – Kırşehir FSK, Tokat Bld. Plevne – E. Velimeşe.

– Grup 2: Amasyaspor FK – Türk Metal 1963, Balıkesirspor – İshaklıspor, Çayelispor – İnegöl Kafkas, Etimesgut Spor – Nevşehir Bld, Mazıdağı Fosfat – Kelkit Hürriyet, Muğlaspor – Fatsa Bld, Silivrispor – Uşakspor A.Ş.

– Grup 3: 1923 M. K. Paşa – Efeler 09, 52 Orduspor FK – Aliağa FAŞ, Ayvalıkgücü Bld – K.Ç Sinopspor, Bayburt ÖİS – Viranşehir Bld, Çorluspor 1947 – Çankaya SK, Karabük İ.Y. – Alanya 1221 FSK, Osmaniyespor FK – Pazarspor, Yozgat Bl Bozok – 1922 Konyaspor.

– Grup 4: 7 Eylül Turgutlu – Denizlispor, Edirnespor – Erciyes 38 FSK, K. Maraş İstiklal – İzmir Çoruhlu, Kırıkkale FK – Niğde Bld, Kolibri Ağrı 1970 – Bursa Nilüfer FK, Sebat Gençlikspor – Mardin 1969, Tepecikspor – Polatlı 1926, Zonguldakspor FK – Orduspor 1967.

Bu programla futbolseverler için dolu dolu bir gün bekleniyor.