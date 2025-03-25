26 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

26 MART 2025 RESMİ GAZETE İÇERİĞİ

26 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete, önemli kararları ve ilanları içeriyor. Bu gün yayımlanan belgelerin PDF formatında indirilmesi mümkün. Yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki gelişmelere dair çeşitli bilgiler bu gazete içerisinde yer almakta. Peki, tam olarak neler yayınlandı? İşte detaylar…

YENİ YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yerel Yönetim, Çevre ve Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, günün öne çıkan belgeleri arasında. Ayrıca, Türk Gıda Kodeksi gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterleriyle ilgili tebliğ (No: 2025/7) de yayımlandı. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine dair tebliğde (Tebliğ No: 2025/5) de bazı değişiklikler yapıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

26 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin önemli kararları da bulunuyor. 4 Aralık 2024 tarihli ve E: 2021/60, K: 2024/200 sayılı karar ile 25 Aralık 2024 tarihli ve E: 2024/85, K: 2024/229 sayılı kararları ile 16 Ocak 2025 tarihli ve E: 2024/164, K: 2025/13 sayılı kararlar yayımlandı. Bunların yanı sıra 28 Kasım 2024 tarihli ve 2020/39903 başvuru numaralı bir başka karar da mevcut.

YARGI İLANLARI VE DÖVİZ KURLARI

Daha fazla detay için Danıştay Yedinci Dairesine ait kararlar ile yargı ilanları da yer almakta. Ayrıca, artırma, eksiltme ve ihale ilanları da Resmi Gazete’de yayımlandı. T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de gazetenin zengin içeriğinde okuyucularla buluşuyor.