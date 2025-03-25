26 Mart 2025’te Okullar Açık Olacak mı?

OKUL TATİLİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) son duyurularına göre, 26 Mart 2025 tarihinde okulların tatil edilmesi ile ilgili herhangi bir resmi karar yok. Bu nedenle, bu tarih resmi tatil kapsamına girmediği için eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor. “Peki, 26 Mart’ta okullar açık mı? Öğretmenler derslerine girecek mi?” İşte bu tarihe dair tüm detaylar.

26 MART 2025’TE OKULLAR DURUMU

26 Mart 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde okulların tatil edilmesi ile ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Bu tarih, Ramazan Bayramı tatilinden önceki bir döneme denk geliyor; Ramazan Bayramı tatili 29 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

ARA TATİL VE SEMİNER TARİHLERİ

Ara tatil 31 Mart ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ramazan Bayramı’nın bitiş tarihi ise 1 Nisan 2025 olarak belirlenmiş. Ayrıca, seminerler 2 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Perşembe günü sona erecek.