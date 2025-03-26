26 Mart’ın Tarihteki Önemi Nedir?

26 MART TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

26 Mart tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu gün, farklı dönemlerdeki siyasi gelişmelerin, kültürel değişimlerin ve bilimsel keşiflerin birleştiği tarihsel bir anıdır. Peki, 26 Mart tarihinde ne gibi önemli olaylar yaşandı? İşte bu tarih ile ilgili detaylı bilgiler…

KADİR GECESİ’NE RASTLAYAN TARİH

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak biliniyor ve Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. 2025 yılında Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gününe rastlayacak. Bu mübarek gece, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip. Müminler bu geceyi namaz kılarak, dua ederek, Kur’an okuyarak ve zikir yaparak geçiriyor. Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazla oluyor.

TARİH BOYUNCA YAŞANAN GELİŞMELER

1583 yılında, İngiltere’nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul’a ulaştı. 1636’da Hollanda’da Utrecht Üniversitesi kuruldu, 1812’de Venezuela’nın Karakas şehri, büyük bir depremle tahrip oldu. 1821’de, Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı. 1913 yılında Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı. 1915’te Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.

ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELERİ

1931 yılında Türkiye’de Ölçüler Kanunu kabul edildi ve okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçüler kullanılmaya başlandı. 1934’te Birleşik Krallık’ta motorlu taşıt kullanacaklara şoförlük sınavı zorunluluğu getirildi. 1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Nihat Erim’in kabinesini onayladı. Aynı yıl İstanbul’da, Boğaz Köprüsü ile Asya ve Avrupa yakaları birleştirildi.

DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1979’da Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter, Washington’da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladı. 1995’te Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi. 1999’da dünya çapında e-posta sistemlerini etkileyen Melissa virüsü ortaya çıktı. 2000 yılında, Rusya’da yapılan seçimler sonucunda Vladimir Putin Başkanlık koltuğuna oturdu. 2002’de TBMM Genel Kurulunda AB’ye uyum çerçevesinde sekiz yasada değişiklik yapan yasa tasarısı kabul edildi.

GÜNÜMÜZDE YAŞANAN GÜZEL GELİŞMELER

2005 yılında, Doctor Who dizisinin günümüz serisi BBC Kanalında yayın hayatına girdi. 2006’da ise İskoçya’da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. 26 Mart, tarihsel açıdan birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır ve bu olaylar, tarih boyunca pek çok insanın hayatını etkilemiştir.