26 parti YSK’ya liste sundu

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için 26 parti Yüksek Seçim Kurulu’na aday listesi sundu.

Aday listelerini sunmak için tanınan süre dün saat 17.00 itibarıyla doldu. YSK Başkanı Ahmet Yener, sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada 26 partinin YSK’ya aday listesini teslim ettiğini açıkladı. Yener, 11 Nisan’a kadar listelere ilişkin incelemelerini yapıp, varsa ekliklikleri tamamlamalarını ilgili partilere bildireceklerini söylerek, “bu sürecin demokrasimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi