26 Ülkeden Ukrayna’ya Güvence Güçleri Taahhüdü

ATEŞKES KAPSAMINDA GÜVENCE GÜÇLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu kapsamında 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri gönderme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Macron, Fransa ve İngiltere’nin eş başkanlığında hibrit bir formatta gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Toplantıdan sonra Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin ardından Macron ve Zelenski, Paris’te ortak bir basın toplantısı düzenledi.

BARİŞIN TARAFLARI

Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın tarafı olduğunu vurguladı. “Rusya, 2022’de savaşı seçen tek ülkeydi, tıpkı 2008’de Gürcistan’da ve 2014’te Kırım ve Donbas’ta yaptığı gibi. Rusya, bugün savaşa devam etmeyi ve bazen birçok ortağın üstü kapalı onayıyla bunu yoğunlaştırmayı seçen tek ülke” şeklinde konuştu. Macron, Ukrayna’nın savaşı seçmediğini ve Trump’ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini belirtti.

RUSYA’YA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya’nın sürekli olarak bahane ürettiğini ve oyalama taktikleri uyguladığını ifade etti. Savaşta ölenlerin sayısına dair kesin bir bilgiye sahip olamadıklarını paylaşan Macron, “Ancak Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 1’inden azını elde etmek için kendi cephesinde 1 milyondan fazla asker kaybetti. Bunlar öldürüldü veya yaralandı.” dedi. Macron, Rusya’nın Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği bir bölgeden çekilmesini istemesini “ahlaksız, hukuka aykırı ve imkansız bir teklif” olarak nitelendirirken, bu görüşmelerin yalnızca ateşkes veya barış anlaşması ile değil, aynı zamanda Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sağlanması durumunda mümkün olabileceğini savundu.

GÜVENCE GÜÇLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı, ateşkes kapsamında Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma veya “karada, denizde veya havada” bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Macron, bu gücün Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini ifade etti. Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu’nun 35 üyesinin Ukrayna’ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkısını ele alarak, müzakerelerde Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından herhangi bir sınırlama olmamasını hedeflediklerini belirtti.