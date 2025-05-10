26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Festivali Ödülleri Verildi

ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödül töreni düzenlendi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte verildi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalde katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

SİNEMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Güven, Safranbolu’yu sinema şehri yapan yönetmenler Suha Arın ve Türker İnanoğlu’nu anarak, “Sineması güçlü olmayan bir ülke, güçlü bir ülke değildir” dedi. Çok önemli değişiklikler yapıldığını belirten Güven, bakanlığın sinemanın tüm unsurlarına daha büyük destek vereceğini ve “hakikatin peşinde koşan belgeselcilerin sonuna kadar yanında olunacağını” ifade etti.

SAFRANBOLU BAŞKANI’NDAN FESTİVALİN ANLAMINA DEĞİNDİ

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, festivalin kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için önemli bir misyon taşıdığını belirtti. Köse, “Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil, geçmişi geleceğe taşıyan bir bellek oluşturma çabasıdır. Katılan her belgesel, bu kentin ruhuna bir iz bırakıyor” dedi.

YARIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde “En İyi Belgesel Film Ödülü”nü “Where We Used To Sleep” ile yönetmen Matthaus Wörle kazandı. Ayrıca “Mansiyon Ödülü”, “The Forest” ile yönetmen Maryia Bulavinskaya’ya verildi. Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde “En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü” ise “Wind Blow By” adlı eseriyle Paula Fuentes ve Guillermo Carrera’ya gitti.

ULUSAL KATEGORİLERDEKİ ÖDÜLLER

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde “Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü”, “Oya” filmiyle yönetmen Sevinç Baloğlu’na verildi. Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü”nü “Kavak Ağacının Gölgesinde” ile yönetmen Kenan Diler aldı. Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması’nda ise “En İyi Film Ödülü”, “Baletler Köyü” ile yönetmen Fatih Diren’in oldu.

ÖDÜLLER PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLDİ

Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü”nü “Uzun Kol” ile yönetmen Cemal Karaaslan aldı. Törende dereceye girenlere ödülleri, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın katılımıyla takdim edildi. Ayrıca Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü, yönetmen senarist Nesli Çölgeçen’e verildi.