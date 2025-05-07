26. Uluslararası Altın Safran Festivali Başladı

FESTİVALİN BAŞLANGICI VE ÇELENK SUNUMU

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı. Festivalin açılışı, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile yapıldı. Çelenk sunumunu gerçekleştiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, aynı zamanda Festival Komitesi Başkanlığı’nı da yürütüyor.

KOSE’NİN AÇIKLAMALARI

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen basın toplantısında Başkan Köse, festivalin 26’ncı yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Belgesel sinemanın gerçeği arayan bir alan olduğunu vurgulayan Köse, “Bizler de bu hafızayı çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu festivali sadece etkinlik gibi değil, kültüre verilmiş hizmet olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, festivalin her geçen yıl içerik bakımından daha nitelikli hale geldiğini belirtti.

KATILIMCI SAYISI VE ETKİNLİKLER

Köse, zengin içerikle dolu festivalde 145 ülkeden katılımcının yer aldığını dile getirdi. Festivalin belgesel adına yakışır bir şekilde zenginleştiğini ve nitelikli hale geldiğini gördüğünü ifade etti. Festival boyunca belgesel film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve çocuklar için belgesel film atölyeleri düzenlenecek. Etkinlikler, 10 Mayıs’ta sona erecek. Festival hakkında daha fazla bilgiye “www.altinsafran.org” adresinden erişilebiliyor.