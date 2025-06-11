26 Yaşındaki Genç Trafik Kazasında Yaralandı

TRAFAK KAZASI İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Aksaray’da kaybolduktan sonra ağır yaralı olarak dağda bulunan 26 yaşındaki gencin trafik kazası geçirdiği tespit edildi. Olay, Aksaray’ın Akhisar köyü dağlık alanında gerçekleşti. İddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde babası Murat Ergün ile görüşerek eve döneceğini bildiren Mustafa Ergün’den sabah saatlerine kadar haber alınamadı. Gencin babası, evine dönmediği için durumu polise bildirdi. Babası, oğlu ile telefonla da görüşemeyince, Mustafa Ergün’ü aramak için arkadaşlarıyla birlikte dağlık arazide inceleme yapmaya gitti.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Mustafa Ergün, motosikletiyle birlikte ağır yaralı olarak bulundu. Arkadaşları, bilinci kapalı olan gencin vücudunda çok sayıda yaralanma olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine rapor etti ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, gencin durumunun ağır olduğu ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayati fonksiyonlarında ciddi hasar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KAZANIN ARKASINDA ALKOL BULUNUYOR

Olayın ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, gencin yudumladığı alkollü içkilerin etkisiyle motosikletle şahsi dağlık araziye çıktığı belirlendi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ergün, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra dağlık alanda kaza yaptı. Olay gecesi, kazadan önce arkadaşlarından birini arayarak kaza yaptığını bildirdiği tespit edildi. Ancak görüşmenin kesilmesi nedeniyle nerede ve nasıl kaza yaptığı hakkında net bilgi alınamadı.

HASTA KONYA’YA SEVK EDİLDİ

Jandarma ekipleri, Ergün’ün alkollü bir şekilde motosikleti kullanırken arazide devrildiğini ortaya çıkardı. Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin sonucunda, yaralarının kaza sonucu oluştuğu doğrulandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunan gencin Konya’daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, olay yerinde bulunmayan motosikletin incelendiği ve alkolle yapılan kazadan sonra motosikletin arkadaşları tarafından evlerine götürüldüğü tespit edildi.