Erdoğan: Kılıçdaroğlu CHP’yi batıracak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Programı’nda yaptığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı’nda önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir, belki de ana muhalefetin sonu olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı’nda konuştu. Erdoğan, “AK Parti’nin 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Arzumuz, nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdık” dedi.

“Ne yaparlarsa yapsınlar, Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak, inşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar.” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan’ın dağlarında kuzu otlatan çobanla, Karadeniz’in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

AK Parti çatısı altında siyaset yapan tüm kadınlarımıza buradan teşekkür ediyorum. programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sosyal medya kullanımından, kardeşlik hukukuna kadar hususlardaki görüşlerimizi paylaştık. Partimizi 2019 Mart seçimlerinden ezici zaferle çıkartacak yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kadın kollarımız bir çok birimden önce yola revan oldu ve seçim maratonunu başlattı.

Türkiye’de kadını gerçek anlamda özgürleştiren hareket AK Parti’dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapılarında ikna odaları kuran lümpen anlayışa göre yapmıştır. AK Parti olarak şunu söylüyoruz: Türkiye’de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan siyasetin başarı şansı yoktur. Kadınlar vitrin malzemesi olarak bakanların siyasi akibeti hüsrandır. Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar kadınlara değer veren bir başka parti yoktur. AK Parti kadar kadını politikalarının merkezine yerleştiren başka bir siyasi hareket yoktur.

17 YILDIR AK PARTİ’NİN SANCAĞI DALGALANIYORSA…

AK Parti’nin 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Arzumuz, nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdır.

17 yıldır AK Parti’nin sancağı dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay sahibi hanımlardır. Bizim ayırıcı vasfımız işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz kutuplaştırıcı değil, Türkiye’nin tüm renklerini kucaklayan bir partiyiz. AK Parti Türkiye’nin partisidir.

Ana muhalafetin ve avanelerinin milleti birbirine düşürmesine izin vermeyeceğiz. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak çalışmalarına başladılar. Muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar Bay Kemal şunu iyi bil; Biz muhaciri de ensarı da çok sevdik.

Bugüne kadar ayrımcılığın ve hizipçiliğin bu kapıdan girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Her seçim döneminde olduğu gibi muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu denecektir.

TRT