Kılıçdaroğlu başkanları uyardı

İstanbul’da sivil toplum örgütü temsilcileri ile buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına seslendi.

Kılıçdaroğlu “Hizmeti eşit götüreceksiniz. ‘Bu mahalle bana oy vermedi’ diye cezalandırmayacaksınız ” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle;

80 ilden insanlar Sancaktepe’ye geldiler. Her ilçeden insanların olduğu bir yer. Burası küçük bir Anadolu. Anadolu’yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe’yi de öyle büyüteceğiz. Nasıl çözeceğiz, birincisi belediye başkanı seçildiğin andan itibaren oy versin vermesin Sancaktepe’nin her metrekaresine hizmet götüreceksin. Bu bizim kültürümüzün emrettiği bir şeydir.

Yerinde ve zamanında kullanırsanız para var. o nedenle belediye başkanlarına söylediğim bir şey var. Hizmeti eşit götüreceksiniz. ‘Bu mahalle bana oy vermedi’ diye cezalandırmayacaksınız. Ama bir şey daha var, belediye başkanı harcar. Kimin parasını harcıyor? Vatandaşın parasını harcıyor. Belediye gelir elde ediyor, merkezden de geliyor. O da bizim paramız. O zaman eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa, her belediye başkanının yaptığı her harcamanın hesabını verecek…

Bir mahalle ile ilgili bir düzenleme yapacaksınız diyelim. O mahallenin muhtarını belediye başkanı çağırıp dinlemek zorundadır. Mahallenin muhtarını kim seçti? Mahalleli seçti, demokratik yollardan seçti. “Belediyeyi beraber yöneteceğiz” ne demek beraber yöneteceğiz? Mahalle muhtarını dinlersen beraber yönetirsin. Muhtarlık kurumuna her zaman önem verdim ve devam edeceğim.

Yerel seçimler belediye başkanının gücü olmakla beraber, muhtarlarla iş yaptığında gücüne güç katmış olur.

TRT