268 Hakim ve Savcının Görev Yerleri Değişti

HSK YENİ ATAMALARI DUYURDU

HSK Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri üzerine yaptığı değerlendirme neticesinde hazırladığı kararnameyi Kurulun internet sitesinde yayımladı. Bu kararnameyle idari yargıda 13, adli yargıda ise 255 olmak üzere toplamda 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

ÖNEMLİ GÖREVLERE ATAMALAR YAPILDI

Gerçekleşen atamalarla birlikte Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanırken, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.