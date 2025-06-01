27,5 Milyon TL Dolandırıcılığı Tespit Edildi

GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital materyal inceleme ve analiz çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, M.A.Y. liderliğindeki 8 şüphelinin, ikinci el platformları ve sosyal medya üzerindeki sahte ilanlarla toplam 62 ilde 332 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Elde edilen bulgular, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik işlem yapıldığını ortaya koydu.

OPERASYON DÜZENLENDİ VE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin bazıları uluslararası sınırları aşarak farklı illerde bulundu. M.A.Ç. Batum’da, B.K. İzmir’de, B.T. ve D.Ç. Gaziantep’te, M.A.Y., M.M.D., V.B.A. ve İ.Ö. Gümüşhane’de tespit edildi. Gümüşhane, İzmir ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonları sonucu 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 11 adet telefon, 3 adet tablet, 3 adet hard disk, 10 adet SIM kart, 2 adet laptop, 5 adet banka kartı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 87 fişek ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi gerçekleştirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.T., M.M.D. ve M.A.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler İ.Ö., D.Ç., V.B.A. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.