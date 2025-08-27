Haberler

27 Ağustos Akşamı Futbol Heyecanı!

AVRUPA FUTBOLUNDA HEYECAN DORUKTA

27 Ağustos Çarşamba akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, bir üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ediyor. Hızlı tempolu maçlar ve coşkulu taraftarlar, futbolseverleri ekranların başına çekiyor.

MAÇLARIN DETAYLARI VE TAKIMLAR

Avrupa’daki bu önemli karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Takımlar, gruplarında avantaj sağlamak ve ilerlemek için var gücüyle oynuyor. Taraftarların oluşturduğu atmosfere de tanıklık etmek mümkün. Bu akşam futbolseverler, ekran başında birbirinden heyecanlı maçları izleme fırsatı bulacak.

Haydarpaşa Limanı’nda yangın çıktı

Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde meydana gelen yangında bir çalışan hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı ve yaralı hastaneye sevk edildi.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Toplantısı Tekirdağ’da Yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Tekirdağ'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, yerel kalkınma hamleleri ve 2025 ara faaliyet raporu üzerinde duruldu. Katılımcılar arasında valiler ve belediye başkanları yer aldı.

