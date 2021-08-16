Erdoğan: Göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yaşananların ardından Türkiye’nin göçmen dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Afganistan’daki gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin İran üzerinden gelen yoğun bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun önlenmesi için Pakistan ile iş birliğinin artırılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak, İran üzerinden gerçekleşen bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Pakistan ile de iş birliği içinde bulunacağız” dedi.

Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1’inci Gemi Sac Kesim Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, “Pakistan Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tasarımının tercih edilmesi, bu tasarımın dünyadaki benzerleriyle rekabet edebilecek seviyede olduğunu göstermektedir. Bugün denize indirilen ‘Babur’ bir savaş gemisi projesi olmasının ötesinde asırlardır devam edip günümüze kadar ulaşmış Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının somutlaşmış ifadesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk insanının kalbinde Pakistan’ın her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bizler de aramızdaki kardeşlik bağından aldığımız güç ile ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi. Erdoğan, Pakistan’la savunma sanayi alanında MİLGEM korvetleri yanında ATAK helikopterleri ve eğitim uçakları gibi ortak iş birliği projelerinin de bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. Pakistan ile aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayimizdeki iş birliğimizin ticari ilişkilerimize yansımasını istiyoruz… Pakistan 2 milyarı aşkın nüfusuyla önemli bir bölge olan Güney Asya’da barışın tesisi ve refahın artırılması çabalarında kritik bir rol üstlenmektedir. Bölgenin yüzleştiği sorunlara bulunacak çözümler ancak Pakistan’ın desteği ile hayata geçirilebilir.”

‘Hayati görev’

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan’a da hayati görevler düştüğünü söyleyen Erdoğan, “Türkiye olarak, İran üzerinden gerçekleşen bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bunun için de Pakistan ile iş birliğimizi artarak sürdürmemiz gerekiyor. Elimizdeki tüm imkanları bu doğrultuda seferber etmekte kararlıyız” dedi.