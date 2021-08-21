Beşiktaş’ta Kaan Ayhan’ın peşinde

Sergen Yalçın’la uçuşa geçen Kara Kartal’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

A Milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, yeni haftada bu transfere nokta koymayı planlıyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan ile birlikte bu sezon 9. takviyesini yapıp ardından orta sahadaki girişimlerini hızlandırmak istiyor.

Transfer döneminde kadrosuna kattığı 8 yeni futbolcuyla adeta sezona bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş , durmuyor… İtalya Serie A ekibi Sassoulo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için yoğun bir girişimde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, bu transferi de yakın süreç içerisinde tamamlaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında da forma giymesi sebebiyle transferine sıcak baktığı tecrübeli futbolcu için Çizme ekibiyle kıran kırana pazarlıklarını sürdüren yönetim, yeni haftada Kaan Ayhan operasyonunu tamamlamak istiyor.

Kara Kartal’da yönetim, Kaan Ayhan’la birlikte Gedson Fernandes için de yoğun çaba içerisinde… Portekiz ekibi Benfica’nın kiralık olarak göndermeye yanaşmadığı futbolcu için temaslarına devam eden yönetim, yeni haftadan umutlu. Benfica’da ilk 11’in uzağında bulunan futbolcu için kulübünün istediği 15 milyon Euro’luk teklifin gelmemesi halinde Kartal, Şampiyonlar Ligi kartını kullanarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor