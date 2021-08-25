Birleşmiş Milletler’den açlık uyarısı

Birleşmiş Milletler'den Afganistan ile ilgili uyarı geldi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı, Afganistan ile ilgili açlık uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan’da 14 milyon insanın yardım sağlanmadığı takdirde ‘açlığa doğru ilerlediğini’ ve hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler’in gıda yardım programı ve açlıkla mücadele ile gıda güvenliği alanında dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olan Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan ile ilgili açıklamada bulundu.

WFP, Afganistan’da 14 milyon insanın yardım sağlanmadığı takdirde ‘açlığa doğru ilerlediğini’ ve herhangi bir önlem alınmazsa hayatlarını kaybedebileceklerini belirtti.

KURAKLIK, COVİD-19 VE TALİBAN

Birleşmiş Milletlere bağlı program, Afganistan’daki milyonlarca kişinin kuraklık, Covid-19 salgını ve Taliban’ın ele geçirmesinin ülkeyi gıda kıtlığına sürüklemesi nedeniyle sorunlar çıkacağını aktardı.

Dünya Gıda Programı, bu üç sorunun sürmesi durumunda ise dış yardım olmadan ülkede büyük bir açlık dalgasının olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Gıda Programı’nın yönetici direktörü David Beasley verdiği demeçte, olaylar dizisini “mükemmel bir fırtına” olarak nitelendirirken “Açlığa yürüyen insan sayısı şimdi 14 milyona yükseldi” dedi.

Beasley, sorunlara karşı siyasi liderleri hızlı hareket etmeye çağırdı.

BUĞDAY UNUNUN BİTMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

WFP, Afgan vatandaşları için kış boyunca yetecek beslenme giderleri için önümüzdeki birkaç hafta içinde 200 milyon dolar toplamayı umduğunu belirtti. Gıda Programı, ek finansman olmadan ülkedeki buğday ununun Ekim ayına kadar yeteceğinden endişe ettiğini vurguladı.

DSÖ, TIBBİ MALZEME KONUSUNDA UYARMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, Afganistan’a yurtdışından yapılan tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil havalimanındaki kısıtlamalar nedeniyle engellemesinden sonra ülkede yalnızca bir hafta yetecek tıbbi malzemenin kaldığını açıklamıştı.

DSÖ, ülkede yaşananlar nedeniyle corona virüs testlerinin yüzde 77 azaldığını aktarırken, mevcut durumun ani bir vaka artışına neden olabileceğini belirtmişti.